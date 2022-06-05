انت الان تتابع خبر بعد الخسارة بثلاثية.. مدرب السودان يهاجم حكم المباراة مع موريتانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدرب السودان في بداية حديثه بمؤتمر صحفي أعقب المباراة: "نهنئ المنتخب الموريتاني بالفوز في أولى مباريات التصفيات".

وأضاف: "خسرنا المباراة في 5 دقائق حين استقبلنا الهدفين الأول والثاني، لانرمي الهزيمة بالكامل على التحكيم، لكننا تعرضنا لظلم بشع، حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء غير صحيحة على منتخبنا أحرز منها المنتخب الموريتاني الهدف الاول، وتغاضى عن أخرى صحيحة لنا بالشوط الثاني".



وواصل: "الدهشة أصابت الجميع والحكم يلغي هدفنا الصحيح الذي كان سيغير مسار المباراة".

وتابع: "المباراة تلعب على جزئيات و لم نكن نود الاعتماد على الكرات الطويلة، لاعبونا لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع تفاصيل تحسم مثل هذه المباريات".

وأكمل: "التصفيات بدأت للتو، سنعمل على تصحيح الأخطاء والتركيز على مواجهة الكونغو، لدينا 3 محترفين تعذر انضمامهم لأسباب متفاوتة".

وأتم: "منتخبنا شاب وسيتطور ونثق في قدرتنا على الإصلاح السريع".



وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي أيضا، قدم مدافع منتخب السودان، الظهير الأيسر مازن محمدين، اعتذاره للجمهور السوداني الذي حضر اللقاء.

وأكد محمدين أن الجمهور ساندهم بقوة، وأن هدفهم كلاعبين كان إسعادهم والعودة للسودان بنتيجة إيجابية.

وأنهى: "هذا هو حال كرة القدم، ولا سبيل أمامنا سوى التفكير في الفوز بالمباريات المقبلة".

