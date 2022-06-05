الشرطة البريطانية تعلن إخلاء ميدان ترافلجار في لندن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية السبت، إخلاء ميدان ترافلجار في لندن، قبل الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس إليزابيث الثانية على العرش.



وأخلت الشرطة ميدان ترافلجار قبل ساعات فقط من الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية وسط تقارير عن انفجار بالقرب من الميدان، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا "دويا كبيرا" لكن لم تؤكد الشرطة ذلك رسميا.

وطلب من الناس الابتعاد عن المنطقة وفرضت الشرطة كردونا أمنيا.

كما طلب من الضيوف بفندق ترافلجار المغادرة حيث خرجوا مسرعين من المبنى.

وتحتفل بريطانيا منذ أيام بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش قبل 70 عاما.