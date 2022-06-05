وسائل إعلام عراقية: إصابة 7 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار عبوة في محافظة ديالى وسط العراق.



وقال المصدر الأمني -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة في ديالى".

وأضاف أنه "تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص في أثناء إجلاء الجرحى".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة 6 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، وقال المصدر حينها، إن "عبوة ناسفة انفجرت على القطعات الأمنية في قاطع (أمام ويس) بمحافظة ديالى، ما أسفر عن إصابة 6 جنود".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت أن عمليات عسكرية نوعية وضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا في الأنبار وكركوك ونينوى خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، مضيفا أن هذه العمليات المؤثرة أسهمت في استنزاف قدرات الإرهابيين.