كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، 8 صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي، بحسب الجيش الكوري الجنوبي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى من بيونج يانج في البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية أجرت في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة، شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة سونج كيم بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو في سول، الجمعة، للتحضير "لجميع الحالات الطارئة" وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وكثفت بيونج يانج جهودها لتحسين برنامج أسلحتها هذا العام رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم جونج-أون قد يجري تجربة نووية سابعة.

ورغم أن كوريا الشمالية تواجه موجة شديدة من كورونا، إلا أن صور اجديدة ملتقطة بالأقمار الصناعية أظهرت أن بيونج يانج استأنفت بناء مفاعل نووي كان خامدا منذ فترة طويلة.

وأجرت كوريا الشمالية في مايو/أيار تجارب على 3 صواريخ أحدها من نوع هواسونج-17 بعد أيام فقط على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن كوريا الجنوبية.