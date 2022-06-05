وزير الدفاع الياباني: لا يمكن التغاضي عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نددت اليابان، الأحد، بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، مؤكدة أنه "أمر لا يمكن السكوت عليه".



وقال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، إن "إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ لا يمكن التسامح معه".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة، شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة سونج كيم بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو في سول، الجمعة، للتحضير "لجميع الحالات الطارئة" وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وكثفت بيونج يانج جهودها لتحسين برنامج أسلحتها هذا العام رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم جونج-أون قد يجري تجربة نووية سابعة.

ورغم أن كوريا الشمالية تواجه موجة شديدة من كورونا، إلا أن صور اجديدة ملتقطة بالأقمار الصناعية أظهرت أن بيونج يانج استأنفت بناء مفاعل نووي كان خامدا منذ فترة طويلة.

وأجرت كوريا الشمالية في مايو/أيار تجارب على 3 صواريخ أحدها من نوع هواسونج-17 بعد أيام فقط على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن كوريا الجنوبية.