سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دوت انفجارات قوية، في ساعة مبكرة من، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال شاهد من رويترز، إن "الدخان شوهد في المدينة بعد الانفجارات".

ودوت في وقت سابق صافرات الإنذار في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، عبر تليجرام إن "انفجارات عدة دوت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة".