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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
دوت انفجارات قوية، في ساعة مبكرة من، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال شاهد من رويترز، إن "الدخان شوهد في المدينة بعد الانفجارات".
ودوت في وقت سابق صافرات الإنذار في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.
وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، عبر تليجرام إن "انفجارات عدة دوت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة".