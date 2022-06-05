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التعريفة الجمركية وموازنة المثلث الذهبى على مائدة "خطة النواب" اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 5 اجتماعات على مدار الأسبوع الحالى، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة .

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأول المقرر انعقاده اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

كما ستنظر اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022/2023، وتناقش في اجتماعا آخر موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022/2023  .

جدير بالذكر أن مجلس النواب، خصص لأول مرة خلال دورة الانعقاد الحالي، جلستين رقابتين لوزيرتين فى الحكومة الأولى اليوم الأحد، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية، تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، أما الجلسة الثانية فتعقد الاثنين، لمواجهة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و 4 طلبات مناقشة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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