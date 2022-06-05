شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح وفدى بتشكيل لجان استشارية للمحليات مع المحافظين لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماعا مع شباب الحزب لتبادل وجهات النظر حول رؤية بيت الأمة للحوار الوطنى الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال الاجتماع قدم الشباب رؤيتهم للحوار والأفكار التي سيطرحها حزب الوفد خلاله.

وذكر محمد مبروك عضو لجنة الشباب بحزب الوفد، أن الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع ويصل تعداده لقرابة ثلثى المجتمع، ولا ينكر أحد أن السنوات الأخيرة شهدت بداية حوار مباشر بين الدولة والشباب من خلال نموذج المنتدى الوطنى للشباب أو منتدى شباب العالم، هذه النسخة التي شارك فيها آلاف الشباب حول قضايا كثيرة مهمة وبات الشباب مشاركا في البرلمان وبعض المناصب التنفيذية بالدولة.

وأوصى مبروك في مقترح تقدم به لرئيس حزب الوفد، بإعداد برلمان من النواب الشباب وشباب الأحزاب السياسية ذي مهمة استشارية، إلى جانب إعادة النظر في القوانين المكملة وقوانين النقابات والأندية ومراكز الشباب.

كما اقترح عضو لجنة الشباب بحزب الوفد تشكيل لجان استشارية للمحليات مع المحافظين لمدة عامين تجرى بعدها الانتخابات المحلية يعينها الرئيس بالتعاون مع مؤسسات الدولة والأحزاب كذلك العمل على مساعدة أكاديمية الشباب على الوصول لقطاعات أكبر وأوسع من الشباب للتدريب والتأهيل، وفتح آفاق المشاركة الشبابية من خلال قانون الجمعيات الأهلية.