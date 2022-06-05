شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشريعية البرلمان تستكمل مناقشة تعديلات قانون تنظيم بيت الخبرة أمام القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم بيت الخبرة أمام جهات القضاء.

كما تنظر اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة/ نانسي نعيم، بشأن تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ إيلاريا سمير حارص، بشأن فتح فرع مكتب توثيق (شهر عقاري) بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.