شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. النائب تيسير مطر يستضيف 40 حزبا لبدء جلسات مناقشة محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، غدا الاثنين، التحالف الوطني للأحزاب المصرية المكون من 40 حزبا سياسيا لبدء جلسات مناقشة عن المحاور الرئيسية بأجندات الأحزاب السياسية للتحالف الوطني، وقال النائب تيسير مطر إن اللقاء الأول للتحالف سيعقد غدا الاثنين بمقر حزب إرادة جيل، وسيدور حول المحور الاقتصادي، وسيكون بحضور رؤساء جميع أحزاب التحالف أو من ينوبهم".

وأضاف "مطر" :" نظرا لأهمية الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظرا لأهمية دور الأحزاب فى هذا الحوار، وبناء على مناقشة واسعة داخل التحالف حول ترتيب جلسات مناقشة المحاور الرئيسية التي وردت بالتقارير الخاصة بأحزاب التحالف قرر التحالف عقد عده لقاءات لعدد من المحاور، وهى المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور السياسي".

وأشار إلى أن الجلسة الأولى غدا الاثنين، بحضور كافة رؤساء تحالف الأحزاب، ومشاركة الخبير الإعلامي سامي عبد العزيز".

وأكد " مطر " أن أحزاب التحالف اتفقت على مبادئ أساسية حول الحوار الوطنى وتوافقت أيديولوجيًا عليها، خاصة وأن المبادئ الأساسية التي تكوّن عليها التحالف هى الإنحياز الأساسى للوطن والمواطن، والسعي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتفكير فى احتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم، مضيفا: الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رمز للشعب المصري وخط أحمر لا يجوز المساس به، إضافة إلى تقديرنا الكبير لتضحيات وبطولات والدور الوطني الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة، ودعمنا الكامل لهاتين المؤسستين العريقتين.