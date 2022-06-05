شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية.. 73780 إصابة جديدة بأعراض الحمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية أعلنت ظهور أعراض الإصابة بالحمى على 73780 شخصا آخرين وسط أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا في البلاد.

وتخوض الدولة المعزولة معركة ضد كوفيد-19 منذ أن أعلنت حالة الطوارئ وفرضت إغلاقا على مستوى البلاد الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية والغذائية.

وقالت الوكالة إن الوباء أظهر علامات على الانحسار بعد أن تجاوزت الأرقام اليومية لحالات الحمى 390 ألفا قبل أسبوعين.

ولم تؤكد كوريا الشمالية مطلقا عدد الأشخاص الذين ثبُتت إصابتهم بكوفيد-19، لافتقارها للأدوات اللازمة لإجراء الاختبارات فيما يبدو. لكن الخبراء يقولون إن الأرقام المعلنة قد لا يتم الإبلاغ عنها، وهذا قد يجعل من الصعب تقييم حجم التفشي الفعلي.