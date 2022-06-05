شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي يحذر من تجديد حكومة المحاصصة والفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر النائب أشرف ريفي من تجديد حكومة المحاصصة والفساد وتقاسم المنافع والحقائب، وقال: «أي تأخير من قبل رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة، هو محاولة لتشكيل الحكومة قبل تسمية الرئيس المكلف وهذا يخالف الدستور»، وأضاف قائلا: «أحرقتم البلد.. كفى كفى كفى».

وكان ريفي قال في وقت سابق، إن زمن فرض منظومة العهد شروطها على شكل الحكومات ولى. وشدد على أنه لن يقبل بحكومة محاصصة تفضي إلى عجز تام وتخدم مصالح حزب الله ولن يرضى بالمساومة أو التسويات. وقال: نحن مع تشكيل حكومة إنقاذية تضم فريق عمل متجانسا وطنيا، ومن ذوي الخبرات والنزاهة ولا يخضعون في أي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف لـ«حزب الله».

وانتهت الأمانة العامة لمجلس النواب من إعداد لائحة النواب وفق الكتل والمستقلين وأودعتها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والتي من المفترض أن تبدأ بإعداد برنامج الاستشارات على ضوء هذه اللائحة، بانتظار أن يحدد رئيس الجمهورية موعد هذه الاستشارات. إلا أن رئيس الجمهورية كما يبدو ليس بوارد الدعوة للاستشارات قبل تبين «الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، ومن خلال انتخابات اللجان النيابية التي يبدو أنها لن تكون «وجبة سريعة»، كما اعتادوا عليها، لا سيما مع طموحات كبيرة للأحزاب أو المستقلين أو حتى التغييريين الذين بدؤوا «يطحشون» على كل اللجان كما يبدو.

من جهته، أكد النائب عن حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص، في حديث إذاعي، أن «هناك فريقا مخادعا يلحس أقواله السابقة وهو التيار الوطني الحر الذي يصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي ويعود ليتحالف معه». وقال: «جلسة الثلاثاء كانت بروفة لتثبت أين تقع الأكثرية، وهو أول اختبار للنواب الجدد، ونحن سقطنا كقوى سيادية أمام هذا الاختبار في انتخابات نيابة الرئاسة». أضاف: «التيار سيمتثل لأوامر الضاحية بتسمية رئيس الحكومة».

وعن «التغييريين» قال: «سيصولون ويجولون حتى يصلوا إلى قناعة أنهم عاجزون عن التغيير طالما هناك سلاح بيد فريق من اللبنانيين، وسيصطفون مع فريق السياديين، إذ لا يمكن التعايش بين الدولة والدويلة».