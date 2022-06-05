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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 100 يوم من الحرب.. مؤشرات على بقاء روسيا بأوكرانيا

الأحد 5 يونيو 2022

الخليج 365

عقب بداية العملية العسكرية تعهد بوتين بعدم احتلال أوكرانيا، لكن الأوضاع على الأرض تشير إلى غير ذلك مع بلوغ العملية يومها المئة.



ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" تحول الروبل إلى عملة رسمية في منطقة خيرسون إلى جانب الهريفنيا الأوكرانية. كما تقدم الإدارات الموالية لروسيا للسكان هناك وفي الأجزاء التي تسيطر عليها من منطقة زابورجيا جوازات سفر روسية. وتحدثت الإدارات التي نصبها الكرملين في كلتا المنطقتين عن خطط لضمهما إلى روسيا.

ويتحدث زعماء المناطق الانفصالية المدعومة من موسكو في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، والتي يتحدث أغلب سكانها اللغة الروسية، عن نوايا مماثلة. اعترف بوتين بالجمهوريات الانفصالية التي نصبها الانفصاليون كدول مستقلة قبل يومين من انطلاق العملية.

ووفقا للوكالة، لم يكن ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية الهدف الرئيسي للعملية العسكرية، لكن من غير المرجح أن تتخلى موسكو عن مكاسبها العسكرية، وفقا لمحللين سياسيين.

وقال أندريه كوليسنيكوف، كبير الزملاء في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "روسيا بطبيعة الحال تعتزم البقاء. بالنسبة لروسيا، سيكون من المؤسف التخلي عما تم الاستيلاء عليه، حتى وإن لم يكن جزءا من الخطة الأصلية".

استولت القوات الروسية على مناطق واسعة من خيرسون وزابورجيا المجاورة في وقت مبكر من الحرب، وسيطرت على معظم ساحل بحر آزوف الأوكراني وأمنت ممرًا بريًا جزئيًا إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014. أكملوا الاستيلاء الشهر الماضي على ميناء ماريوبول بعد حصار دام ثلاثة أشهر.

وعلى عكس ما يروجه الإعلام الغربي، رحب البعض في المناطق التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا بالوجود الروسي.

يقوم فاديم رومانوفا، البالغ من العمر 17 عامًا من ماريوبول، "أردت أن أعيش في روسيا منذ أن كنت صغيرًا، والآن أدرك أنني لست مضطرًا للانتقال إلى أي مكان".

في المدن التي تخضع لسيطرة روسيا جنوب أوكرانيا، حل السكان المؤيدون للكرملين محل رؤساء البلديات، ورفعت الأعلام الروسية، وهيمن البث الحكومي الروسي المؤيد للكرملين.

تم فرض الروبل الروسي باعتباره العملة الرسمية الثانية في منطقتي خيرسون وبدأت الإدارات الموالية لروسيا في تقديم "إعانات اجتماعية لمرة واحدة" بقيمة 10000 روبل (حوالي 163 دولارًا) للسكان المحليين.

تم افتتاح مكتب لخدمات الهجرة الروسية في ميليتوبول، حيث يجري تلقي طلبات الحصول على الجنسية الروسية من سكان المناطق الجنوبية من خلال إجراء سريع المسار، والذي تم تنفيذه سابقا عام 2019 في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دونباس، حيث حصل أكثر من 700 ألف شخص على جوازات سفر روسية.

بدأ كبار المسؤولين الروس بجولة في المناطق، للتعريف بآفاق اندماج المناطق في روسيا. كما زار نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين خيرسون زابورجيا في منتصف مايو وأشار إلى أنهما ستصحبان جزءًا من "عائلتنا الروسية".

وقال أندريه تورتشاك، أحد كبار المسؤولين في حزب روسيا الموحدة الحاكم، صراحة في اجتماع مع سكان خيرسون: "روسيا ستظل هنا إلى الأبد".

وسرعان ما أعلن أعضاء الإدارات الموالية للكرملين في كلتا المنطقتين أنهما ستسعيان إلى الاندماج في روسيا.

قال أوليج كريوتشكوف، المسؤول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، إن المنطقتين الجنوبيتين تحولتا إلى مزودي خدمات الإنترنت الروس. ونشرت وسائل الإعلام الحكومية لقطات لأشخاص يصطفون للحصول على بطاقات "SIM" روسية لهواتفهم المحمولة. قال كريوتشكوف أيضًا إن كلتا المنطقتين تتحول إلى رمز الدولة الروسي، +7، من الأوكرانية +380.