عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجلاء بايدن وزوجته.. طائرة خاصة تخترق المحظور فوق منزلهما

الأحد 5 يونيو 2022

الخليج 365

أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن تم إجلاؤهما لفترة وجيزة من منزلهما الذي يقضيان به العطلة.



جاء ذلك بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أنتوني جوليلمي، إن الطائرة تم إخراجها على الفور من المجال الجوي المحظور.

وأضاف أنه سيتم سؤال الطيار الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وتابع: "كشف تحقيق أولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي تم تقديمه، ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة".

وتسبب الحادث، الذي وقع قبيل الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.

وكان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.

وقال مسؤول في الخدمة السرية إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، لكن لم يكن هناك تهديد كبير للرئيس.