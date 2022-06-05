شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمانة شباب حزب إرادة جيل تناقش رؤية الشباب فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الأحد أمانة شباب حزب إرادة جيل، اجتماعا برئاسة أحمد تيسير مطر نائب رئيس الحزب لقطاع الشباب لمناقشة رؤية شباب الحزب لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال أحمد نصار أمين شباب حزب إرادة جيل، إن الاجتماع سيناقش خطة إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية، وأيضا أهمية إلمام الشباب بالتحديات الحالية التى تواجه مصر، خاصة أن أمانة الشباب تحظى بدعم كامل من النائب تيسير مطر رئيس الحزب.