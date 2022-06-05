شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تنظر تعديلات على 40 اتفاقية مبرمة بين الحكومة والبنك الدولى للتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

ويأتي الاجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

في نفس السياق تستكمل لجنة العلاقات الخارجية مناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2022/2023.