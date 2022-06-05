العراق.. إصابة 7 مدنيين بانفجار عبوة في ديالى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفاد مصدر أمني اليوم السبت، بإصابة سبعة مدنيين جراء انفجار عبوة في محافظة ديالى وسط العراق.

وقال المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة في ديالى”.

وأضاف أنه “تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى”

اعترافات لمنفذي “غزوة رمضان”

شفت السلطات العراقية، السبت، عن اعترافات مصورة لمجموعة من الانتحاريين الذين تم اعتقالهم قبل تنفيذ مخططهم الهجومي “غزوة رمضان”.

وذكر جهاز الأمن العراقي، في بيان، أن” القوات نفذت عملية نوعية على مستوى التخطيط والمتابعة والاستدراج، حيث تمكنوا من إحباط أخطر المخططات الإرهابية، وذلك عبر القيام بسلسلة من التفجيرات الانتحارية تستهدف الأسواق والتجمعات العامة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية بين صفوف العراقيين وخلق حالة من الإرباك الأمني والصدى الإعلامي الزائف”.

وكانت القوات الأمنية العراقية أعلنت في الـ26 من أبريل/ نيسان، بعد أيام على إطلاق عملية عسكرية جاءت بعنوان “الإرادة الصلبة”، عن إحباط مخطط لتنظيم داعش في تنفيذ هجمات “غزوة رمضان”.

وتطارد القوات العراقية عناصر تنظيم داعش عبر سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة يتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تعتمدها الخلايا الإرهابية ملاذات وأوكارا خلفية للتخطيط وشن الهجمات.