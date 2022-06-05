آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أنباء تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونقل بعض صلاحياته المهمة.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر ”لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس، وهو يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد“، موضحًا أن ”ما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني“، وفق تعبيره.

وأشارت تقارير عربية ودولية إلى أن الرئيس عباس، نقل بعض صلاحياته المهمة إلى حسين الشيخ، الذي تم تعيينه مؤخراً في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للراحل صائب عريقات، الذي كان يشغل المنصب.

وأصدر الرئيس الفلسطيني قبل أيام، قراراً يقضي بتكليف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في حينها.

ومنذ تكليف الشيخ بالمنصب الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، رجحت تقارير عدة أن يكون هذا القرار مقدمة لأن يكون حسين الشيخ رئيساً للسلطة الفلسطينية، إلا أن حركة فتح نفت هذه التقارير.

وسبق أن خضع الرئيس عباس، البالغ من العمر 87 عامًا، لفحوص طبية في ألمانيا، إلا أن الرئاسة الفلسطينية أكدت أن هذه الفحوص روتينية.

ويشغل عباس منصب رئاسة فلسطين منذ العام 2005، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته عام 2009 إلا أن الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، الذي بدأ مع صعود حماس للسلطة عام 2006، حال دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين حتى اللحظة