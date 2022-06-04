احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتجزت السلطات في سريلانكا طائرة ركاب روسية تابعة لشركة «إيرفلوت» بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو نتيجة لغزو أوكرانيا. واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى سريلانكا، قائلة «إن الدولة يجب أن توضح الموقف بأسرع وقت ممكن». وكان من المفترض أن تقل الطائرة وهي من طراز «اير باص إيه 330» سائحين روس لإعادتهم إلى روسيا، ولكن تم احتجازها في مطار كولومبو، وتردد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة قرار صادر من محكمة بناء على طلب من شركة تأجير أيرلندية تزعم أن الطائرة تابعة لها. وكان من المفترض أن تقل الطائرة وهي من طراز «اير باص إيه 330» سائحين روس لإعادتهم إلى روسيا، ولكن تم احتجازها في مطار كولومبو، وتردد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة قرار صادر من محكمة بناء على طلب من شركة تأجير أيرلندية تزعم أن الطائرة تابعة لها.

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