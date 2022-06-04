شكرا لقرائتكم خبر توقعات باستمرار حرب أوكرانيا 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمرار الحرب مع روسيا لما يصل إلى نصف عام.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في مقابلة مع بوابة «ميدوسا» الروسية المعارضة «ربما تستمر(الحرب) لمدة شهرين إلى ستة أشهر أخرى»، مشيرا إلى أن حجم مخزونات الأسلحة عامل رئيس.

وأضاف «إن عاملا رئيسيا آخر يتمثل في كيفية تغير الأجواء في أوروبا وأوكرانيا وروسيا، بمرور الوقت».

وتابع «إنه لن يكون هناك مفاوضات سلام إلا إذا تغير الوضع على الأرض وعندما تشعر روسيا بأنه ليس بمقدورها إملاء الشروط».