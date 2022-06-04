توقعات باستمرار حرب أوكرانيا 6 أشهر

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وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في مقابلة مع بوابة «ميدوسا» الروسية المعارضة «ربما تستمر(الحرب) لمدة شهرين إلى ستة أشهر أخرى»، مشيرا إلى أن حجم مخزونات الأسلحة عامل رئيس.وأضاف «إن عاملا رئيسيا آخر يتمثل في كيفية تغير الأجواء في أوروبا وأوكرانيا وروسيا، بمرور الوقت».
وتابع «إنه لن يكون هناك مفاوضات سلام إلا إذا تغير الوضع على الأرض وعندما تشعر روسيا بأنه ليس بمقدورها إملاء الشروط».
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