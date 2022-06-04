تركيا تحتج وتستدعي سفير اليونان

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وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول التركية للأنباء «إن الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس، احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات الإرهابية التي تقوم تركيا بمكافحتها، مثل «بي كيه كيه» وجماعة «فيتو» بقيادة رجل الدين فتح الله جولن والتنظيمات اليسارية المتطرفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت وزارة الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة احتجاجا على السماح لمنظمة حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» بالتظاهر قرب سفارة أنقرة في أثينا والتسهيلات التي توفرها بلاده للتنظيمات الإرهابية.وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول التركية للأنباء «إن الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس، احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات الإرهابية التي تقوم تركيا بمكافحتها، مثل «بي كيه كيه» وجماعة «فيتو» بقيادة رجل الدين فتح الله جولن والتنظيمات اليسارية المتطرفة.

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