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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام الأممية في مالي، إثر انفجار عبوة ناسفة، وفقا لمركز أنباء الأمم المتحدة.

وأوضح أن الجنديين لقيا حتفهما بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مركبتهما خارج مدينة «دونزا» في منطقة موبتي، كما أصيب جنديان آخران بجراح في الهجوم.

وأضاف «يدين الأمين العام هذا الهجوم الجديد على حفظة السلام التابعين لنا الذين يؤدون ولايتهم في مالي التي منحت لهم من قبل مجلس الأمن في ظروف صعبة للغاية».