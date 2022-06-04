قصف تركي يقطع الكهرباء عن سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير سوري بانقطاع التغذية الكهربائية عن بلدة تل تمر وقراها شمال شرق البلاد جراء قصف للقوات التركية صباح أمس. وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن بلدة تل تمر وقراها (الواقعة بريف محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا) نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي بالقذائف على خط توتر 66 ك-ف المغذي للمحطة فجر أمس. من جانبها أفادت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية بإصابة 6 عناصر من الجيش السوري في قصف استهدفهم بقرية أم الكيف غرب بلدة تل تمر مصدره فصائل المعارضة الموالية لتركيا، مشيرة إلى أن إصاباتهم خفيفة ومتوسطة. من جانبها أفادت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية بإصابة 6 عناصر من الجيش السوري في قصف استهدفهم بقرية أم الكيف غرب بلدة تل تمر مصدره فصائل المعارضة الموالية لتركيا، مشيرة إلى أن إصاباتهم خفيفة ومتوسطة.

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