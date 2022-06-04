1100 سلة سعودية لإغاثة المحتاجين في تعز

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من جهة أخرى نظم المركز ورشة عمل في مديريتي تريم وسيئون بمحافظة حضرموت، تضمنت عرض منتجات المستفيدين من مختلف القطاعات في مشروع التدريب والدعم على المهارات المهنية والتجارية في اليمن، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش للشعب اليمني بجميع فئاته وأطيافه وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، وتعزيز فرص عملهم ومشاركتهم في الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى توفير سبل العيش الكريم لهم.
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