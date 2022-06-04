شكرا لقرائتكم خبر 1100 سلة سعودية لإغاثة المحتاجين في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1100 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 6600 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية خلال العام الحالي.

من جهة أخرى نظم المركز ورشة عمل في مديريتي تريم وسيئون بمحافظة حضرموت، تضمنت عرض منتجات المستفيدين من مختلف القطاعات في مشروع التدريب والدعم على المهارات المهنية والتجارية في اليمن، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.

ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش للشعب اليمني بجميع فئاته وأطيافه وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، وتعزيز فرص عملهم ومشاركتهم في الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى توفير سبل العيش الكريم لهم.