شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "حقوق الإنسان بالنواب" تلتقى رئيس "الوطنية للصحافة" وممثلى بعض الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا غدا الأحد، اجتماعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة والصحف بشأن أوضاع حقوق الإنسان والتشاور على منصات إعلامية وإلكترونية والحديث عن المعطيات والآليات المجتمعية والسياسية والاقتصادية للدولة طبقًا للاتفاقيات والأكواد الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنها وجهت الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، الخليج 365، الوطن)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.