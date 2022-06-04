شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة ترصد أهم المشاريع القومية الزراعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهم المشاريع القومية الزراعية، جاء فيها أنه بالرغم من التحديات التى يواجهها القطاع الزراعى المصرى إلا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدة مشاريع، حيث تطمح الدولة المصرية إلى تعزيز أداء القطاع الزراعى، وخلق فرص عمل للخريجين الشباب من خلال التوسع فى الأراضى المزروعة عبر استصلاح مناطق جديدة فى الصحراء لتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من السكان.

وأضافت الدراسة، أن الحكومة المصرية بدأت فى الاستثمار بشكل كبير فى الزراعة من خلال تبنى عدة مبادرات رئاسية، مثل "مشروع مليون ونصف فدان"، و"الريف المصري"، و"الدلتا الجديدة"، وغيرها، موضحا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية صرحت بأنه فيما يتعلق بإجمالى الاستثمارات الزراعية عام 2021/2022، فإنه تم تخصيص مبلغ 73.8 مليار جنيه التى تمثل 5.9% من إجمالى الاستثمارات مقابل حجم الاستثمارات فى القطاع والتى بلغت 43 مليار جنيه فى عام 2020/2021، أى بنسبة زيادة بلغت 72%، ومقارنة باستثمارات محققة بلغت 39.5 مليار جنيه عام 19/2020.

ولفتت الدراسة إلى أنه بحسب خريطة مشروعات مصر فإنه خلال عام 2021 وحتى الآن تم تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، وتطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة، ومشروع واحة الحرير بالخارجة، ومحطة المغرة للزراعة الآلية لخدمة 1.5 مليون فدان، ومركز الارشاد الزراعى بمحافظة مطروح، وزراعة 31 ألف فدان جنوب سيناء، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية المراشدة، وزراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا فى الوادى الجديد، ومشروع قومى لإنتاج البذور والتقاوى.

ومن أهم المشاريع القومية التى نفذتها مصر:

المشروع القومى للبذور: وهو مشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية بهدف دعم القطاع الزراعى، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية وإنتاج التقاوى محليًا بجودة عالية تقاوم الآفات والتغيرات المناخية بدلًا من استيرادها من الخارج، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، ونجح المشروع فى تسجيل 25 صنفًا من تقاوى الخضر والفاكهة لأول مرة فى مصر، وغيرها من التقاوى المختلفة.مشروع المليون ونصف مليون فدان: يهدف المشروع لإنشاء نموذج للريف المصرى الحديث، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%، وتقليل الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة فى مجالات متعددة، منها استصلاح الأراضى الزراعية، وإقامة المشروعات التى تستهدف الصناعات الغذائية، ويمتد المشروع ليشمل مساحات واسعة، متركزًا فى الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادى، وقد وقع الاختيار على ثمانى محافظات: أسوان، والمنيا، ومطروح، والوادى الجديد، وقنا، والإسماعيلية، والجيزة، وجنوب سيناء، لقربها من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الاتصال بين المحافظات.

مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية: ينفذ المشروع بالتعاون مع جهات خارجية، وذلك ليكون طبقًا للمواصفات العالمية بإنتاجية وجودة عالية، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وبجودة عالية، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة قدرت بـ300 ألف فرصة عمل، وبدأ المشروع على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق مختلفة بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، وهى مناطق غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 40 مليار جنيه بحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

.تنمية شمال ووسط سيناء: بحسب وزارة الموارد المائية والرى فإن المشروع يهدف إلى استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصباح) بمنطقة شمال سيناء، وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل، وتم زراعة حوالى 56.5 ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق على مياه ترعة السلام، كما تمت زراعة حوالى 13.5 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد على المياه الجوفية.

مشروع الدلتا الجديدة: يقع المشروع بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويشمل مشروعى مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة، ويقوم مشروع مستقبل مصر على مساحة قدرها 500 ألف فدان، وهو على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة" الجديد، وهو الطريق الذى أُنشئ ضمن المشروع القومى للطرق، ويتضمن المشروع شبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، ومزود بشبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالى طول 500 كم.