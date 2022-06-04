شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات فى المحافظات.. أبرزها جولات أشرف رشاد ومعارض مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظات "السويس – البحيرة- بنى سويف- المنيا"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناولت الاجتماعات التنظيمية، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

وفي محافظة القاهرة،

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، القافلة الطبية التي تنظمها أمانة القاهرة بقيادة النائب محمد ماهر، أمين العاصمة، والنائب ناجح جلال أمين التنظيم، لأهالي الجمالية، جاء ذلك انطلاقًا من مسؤولية الحزب المجتمعية ودوره الوطني في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، وشملت القافلة 14 عيادة من بينها (الباطنة والأطفال والعظام والأشعة والأنف والأذن والمسالك والضغط والرمد) بجانب صيدلية للأدوية.

ووجه "رشاد" خلال جولته، بتقديم خدمة طبية جيدة لجميع الأهالي المترددة على القافلة ومساندة كل الحالات التي تحتاج للدعم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وفي نفس الإطار، تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، عددًا من أمانات الحزب بمحافظة القاهرة، جاء ذلك في إطار متابعة خطة العمل الموضوعة والأنشطة والفعاليات المجتمعية، والتباحث بشأن خطة المرحلة القادمة، وبدأ "رشاد" الزيارة بأمانة قسم الجمالية وعقد لقاءً مع أعضاء الأمانة ناقش خلالها خطة العمل وخريطة الانشطة المقرر اجراؤها خلال الفترة المقبلة.

كما زار "رشاد" أمانات قسم الضاهر والسيدة زينب ثم انطلق بعدهما في زيارة لأمانة قسم مصر الجديدة اجتمع خلالها بأعضاء وشباب الحزب.

وفي سياق أخر، نظمت أمانة مدينة بدر، ثلاث دورات تدريبية، لـ"سيدات وفتيات" المدينة فى أعمال "الخياطة، وأعمال الديكور اليدوية" داخل مقر الحزب فى "حى الأشجار" المتميز سابقاً والتى تنظمها "أمانة المرأة" بالمجان على يد متخصصين وفنيين فى تلك المجالات بجانب أنه يتم توفير الخامات اللازمة، ونجحت أمانة المرآة فى تنفيذ ثلاث دورات تدريبية اشترك فيهن (35) سيدة وفتاة فى أعمال الخياطة، بجانب تدريب (15) طفل وطفلة على أعمال الخرز؛ لصنع بعض التحف الديكورية.. منوهة أنه تم إنتاج عدد كبير من: "العبايات الحريمى، ملايات الأسِرَّة، إسدالات، فوانيس، مشغولات يدوية بالخرز، وأشكال كرتونية".

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة شئون المشروعات بالمحافظة، جهودها في إقامة معارض الأسرة المصرية بمختلف مراكز وأقسام المحافظة، وتم بوحدة طموه بمركز أبو النمرس افتتاح النسخة رقم 62 للمعرض وذلك بالتعاون مع أمانة الحزب بالمركز، وشهد المعرض إقبال أهالي المركز على المعروضات وسط التخفيضات الهائلة التي يقدمها المعرض، كما تواصل أمانات مراكز العياط والبدرشين وأوسيم، وأبو النمرس وكرداسة، حملتهم لتطعيم الأهالي ضد فيروس كورونا، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز البدرشين بالتعاون مع الوحدة الحزبية بقرية سقارة معرض لبيع الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة بقرية سقارة، ويضم المعرض ملابس جاهزة لجميع أفراد الأسرة بأسعار مخفضة لمدة ثلاث أيام، ولاقى المعرض إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين واشادة الحاضرين بالمعرض ودوره الخدمي في توفير الملابس بأسعار مناسبة، وفي سياق أخر، كرمت أمانة قسم الهرم، المدرسين القائمين على مراجعة جميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية بالهرم، وفي الوقت نفسه، أطلقت أمانة مدينة السادس من أكتوبر المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة، بالمجان بمقر الأمانة يحاضر فيها مجموعة مميزة من أساتذة المواد الأساسية، وفي السياق ذاته، نظمت أمانة السياحة والأثار بقسم إمبابة، ندوة ثقافية عن تاريخ مصر الإسلامية، بمقر الأمانة، واستعرض المشاركون في الندوة سبب إطلاق المؤرخين علي منطقة الفسطاط عاصمة مصر الإسلامية وتاريخ إنشاؤها.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانتي المجالس المحلية والتدريب والتثقيف بمدينة زفتي، مؤتمراً للحوار حول قانون الإدارة المحلية رؤي جديده وآمال، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الأوقاف والكنيسة والازهر الشريف والقيادات السياسية والشعبية والشبابية، وأعضاء وقيادات الحزب بالمدينة، وأكد المشاركون في المؤتمر، علي دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير مصر خلال الفترة الثامن سنوات السابقة حيث لقت تحولات في شتي المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالإضافة إلى تطور اجتماعي وفى البنى التحتية كما في حياه كريمة سيكون القانون مواكبا لهذا التطور، وأشار المشاركون علي دخول المدينة للتجمعات الحضارية وما يتبعه من نهضة بمركز ومدينة زفتي لتكتمل الخدمات، ثم تحدث المشاركون عن قانون المجالس المحلية ودور المحليات وكيفية تشكيلها بالنسب المئوية والفئات المستهدفة، خاصةً إفساح المجال للشباب، حيث منح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح في انتخابات المجالس المحلية، سواء في القائمة والفردي وتقليل الروتين والاتجاه نحو اللامركزية، ومدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ومن جانب أخر، نظمت أمانة المرآة بالمحافظة، ورشة عمل استكمالاً لمبادرة "هاخد حقى"، بالتعاون مع مؤسسة أفاق، وذلك حول تعريف السيدات بحقوقهم، وكانت المحاضرة الأولي قانونية لتعريف السيدات، وكيفية الحصول على حقوقهم في ظل قضائنا العادل، وحضر الورشة عدد من امينات المرأة، بالإضافة إلى عدد من السيدات المستفيدين من المبادرة واللاتي ستتولى قضاياهم بدون مقابل.

وفي محافظة مطروح،

شاركت أمانة مركز ومدينة برانى، في تنظيم دخول وخروج واستقبال أهالي قرية الزويدة، ونظرا لحرارة الجو قدمت للأهالي المسكات الطبية حرصا على سلامتهم من أي فيروسات وتقديم المياه والعصائر لهم، وقدمت القافلة الطبية خدماتها فى أجواء تنظيمية لاقت احسان القافلة الطبية والتي تتوفر فيها أغلب التخصصات الطبية.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة حول دور الاحزاب السياسية في المجتمع، وأكد المشاركون على الدور الملموس الذي يقوم به الحزب سياسيا واجتماعيا وثقافيا مشددين على ضرورة تكاتف الامانات الحزبية تحقيقا لصالح في مختلف المشاركات، ودارت الندوة حول دور الأحزاب السياسية المصرية في المجتمع المصري.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.