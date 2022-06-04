روسيا: أرباحنا من صادرات الطاقة ستشهد قفزة في 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

نقلت وكالة أنباء تاس عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم السبت إن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد من النفط وتوقع تحقيق قفزة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام.

ونقلت تاس عن لافروف قوله لمحطة تلفزيون بوسنية “بالنظر إلى مستوى الأسعار الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية. بل على العكس من ذلك، سنشهد هذا العام زيادة كبيرة في أرباح تصدير مواردنا من الطاقة”.

وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.

وفرضت هذه الدول كل أنواع العقوبات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية، أبرزها حظر الولايات المتحدة مشتقات النفط الروسية، الإجراء الذي يسعى الاتحاد الاوروبي اعتماده في الفترة المقبلة.

أكّد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف،الخميس، أن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رد من موسكو.

ورد إيفانوف على سؤال حول إمكانية قيام روسيا بإجراءات مماثلة على حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي قائلا: “على أي حال، كل هذه العقوبات، والتي ربما سئموا هم أنفسهم بالفعل من اختراع عقوبات جديدة، بالطبع لن تبقى دون إجابة، ستقرر مؤسساتنا وإداراتنا ذات الصلة بالرد”.