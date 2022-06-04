البرهان يؤكد التزام السودان بقضايا حقوق الإنسان

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى “التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بحيادية وعدم تسييسها”.

وأكد لدى استقباله الخبير الأممي لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ “حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان”.

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية أن البرهان رحب بالخبير، وأكد له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان ودعاه “لتوخي الحياد واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وكان خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ قد ندد في وقت سابق من الخرطوم بـ”مأساة” إثر مقتل 99 متظاهراً منذ 25 أكتوبر الماضي، داعياً إلى محاكمة المسؤولين واتخاذ تدابير “ملموسة وشجاعة”.

وعن تظاهرات الأمس التي شهدت مقتل محتج، قال دينغ في مؤتمر صحافي “لقد دعوت أمس إلى ضبط النفس، لكن دعوتي لم تلق آذانا صاغية واستُخدمت الذخيرة الحية”.

ورحب برفع حالة الطوارئ قبل أسبوع، كما تطرق إلى الإفراج مؤخراً عن النشطاء والمتظاهرين، مستنكراً “التعذيب وسوء المعاملة” في السجن.

ودعا دينغ “إلى مزيد من التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة”.

الآلية الثلاثية تدعو لاحترام حق التجمع السلمي

في سياق متصل، أدانت الآلية الثلاثية بشأن السودان، اليوم السبت، مقتل أحد المتظاهرين خلال مسيرات أمس الجمعة، مؤكدةً على ضرورة توفر بيئة مواتية لعملية سياسية في السودان، تتضمن احترام الحق في التجمع السلمي.

وقالت الآلية الثلاثية في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إن استخدام ما وصفتها بالقوة المفرطة “ليس حلاً”.