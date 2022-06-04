بابا الفاتيكان يخطط لزيارة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال البابا فرنسيس اليوم السبت إنه سيجتمع قريبا مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة إمكانية قيامه بزيارة لبلادهم.

وأعلن البابا عن هذا الاجتماع في لقاء أسئلة وأجوبة مع أطفال في أحد الأفنية الرئيسية بالفاتيكان.

وسأل فتى أوكراني اسمه ساتشار البابا “هل يمكن أن تأتي إلى أوكرانيا لتنقذ جميع الأطفال الذين يعانون هناك الآن؟”

وفي رده على الفتى الأوكراني، قال البابا (85 عاما) الذي يستخدم كرسيا متحركا بسبب آلام في الركبة إنه كثيرا ما فكر في الأطفال الأوكرانيين وأراد زيارة تلك الدولة لكن يتعين عليه أن يختار الوقت المناسب.

ووصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها “سقوط مروّع للبشرية” تجعله “يتألم ويبكي” داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.

وكان البابا فرنسيس قد دعا، إلى وقف الهجمات في أوكرانيا حتى تصل المساعدات إلى السكان المنهكين، وحث القادة السياسيين على الإصغاء “لأصوات الناس” الذين يخشون التصعيد.