اخبار العالم

بابا الفاتيكان يخطط لزيارة أوكرانيا

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

البابا فرنسيس

قال البابا فرنسيس اليوم السبت إنه سيجتمع قريبا مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة إمكانية قيامه بزيارة لبلادهم.

وأعلن البابا عن هذا الاجتماع في لقاء أسئلة وأجوبة مع أطفال في أحد الأفنية الرئيسية بالفاتيكان.

وسأل فتى أوكراني اسمه ساتشار البابا “هل يمكن أن تأتي إلى أوكرانيا لتنقذ جميع الأطفال الذين يعانون هناك الآن؟”

وفي رده على الفتى الأوكراني، قال البابا (85 عاما) الذي يستخدم كرسيا متحركا بسبب آلام في الركبة إنه كثيرا ما فكر في الأطفال الأوكرانيين وأراد زيارة تلك الدولة لكن يتعين عليه أن يختار الوقت المناسب.

ووصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها “سقوط مروّع للبشرية” تجعله “يتألم ويبكي” داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.

وكان البابا فرنسيس قد دعا، إلى وقف الهجمات في أوكرانيا حتى تصل المساعدات إلى السكان المنهكين، وحث القادة السياسيين على الإصغاء “لأصوات الناس” الذين يخشون التصعيد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا