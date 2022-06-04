الكشف عن أسباب تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت صحيفة عبرية، اليوم السبت، عن أسباب تأجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته للأراضي المُحتلة “إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: “إنّ أسباب تأجيل بايدن زيارته لـ”إسرائيل”، لا علاقة بالوضع السياسي في دولة الاحتلال”.

وأضافت الصيحفة العبرية، “أنّ التقديرات تُشير إلى أنّ التأجيل سيسمح للأمريكيين بفهم أفضل لمصير حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت”.

وتابعت: “في البيت الأبيض يخشون أن تسقط حكومة بينيت في وقت قريب من زيارة بايدن، ما سيظهر وكأن الرئيس يتدخل في السياسة الإسرائيلية ويُحاول التأثير عليها”.

وأكملت الصحيفة: “الأمريكيون أطلعوا “إسرائيل” على القرار، وهناك تقديرات أيضاً أنَّ الأمر يتعلق بحقيقة أنَّ إدارة بايدن تُريد الاستعداد بشكل أفضل للزيارة”.

وأردفت: “تجدر الإشارة إلى أن نية بايدن زيارة السعودية جعلت رحلته إلى الشرق الأوسط أكثر تعقيداً، لأنَّ الجدول الزمني القصير حتى وقت الزيارة لا يسمح للأمريكيين بالتحضير الأمثل لها، على خلفية إجراءات التطبيع التي يحاولون دفعها بين السعودية وإسرائيل”.

وكانت شبكة “NBC News” الأمريكية قد ذكرت في وقتٍ سابق، أنّ زيارة بايدن إلى السعودية و”إسرائيل” تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.