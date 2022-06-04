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مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار بمصنع كيماويات في الهند

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الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .

وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ في تصريح صحفي: إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالا عن العاصمة نيودلهي، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين .

وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد وذلك لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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