شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار بمصنع كيماويات في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .

وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ في تصريح صحفي: إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالا عن العاصمة نيودلهي، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين .

وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد وذلك لوجود بعض الإصابات الخطيرة.