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المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الاسترالي ضمن نهائيات آسيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-04 | 16:57

المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الاسترالي ضمن نهائيات آسيا

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تعادل المنتخب العراقي، اليوم السبت، بهدف لمثله، مع نظيره الاسترالي، وذلك ضمن الجولة الثانية لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية - دون 23 عاماً، والمقامة في اوزبكستان.
وسجل المنتخب الاسترالي أولاً عن طريق اللاعب الو كول في الدقيقة 47، فيما عادل لمنتخبنا العراقي اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 56.

وتحصل لاعب منتخب استراليا كوسيني ينجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 17 من اللقاء.


وبهذا التعادل حافظ المنتخب الاسترالي على صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما العراق ثانياً بنقطتين.

وتضم المجموعة الثانية كل من العراق واستراليا والأردن والكويت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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