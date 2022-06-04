المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الاسترالي ضمن نهائيات آسيا

وسجل المنتخب الاسترالي أولاً عن طريق اللاعب الو كول في الدقيقة 47، فيما عادل لمنتخبنا العراقي اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 56.

تعادل المنتخب العراقي، اليوم السبت، بهدف لمثله، مع نظيره الاسترالي، وذلك ضمن الجولة الثانية لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية - دون 23 عاماً، والمقامة في اوزبكستان.

محمد يوسف

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