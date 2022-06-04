انت الان تتابع خبر المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الاسترالي ضمن نهائيات آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-04 | 16:57
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تعادل المنتخب العراقي، اليوم السبت، بهدف لمثله، مع نظيره الاسترالي، وذلك ضمن الجولة الثانية لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية - دون 23 عاماً، والمقامة في اوزبكستان.
وسجل المنتخب الاسترالي أولاً عن طريق اللاعب الو كول في الدقيقة 47، فيما عادل لمنتخبنا العراقي اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 56.
وتحصل لاعب منتخب استراليا كوسيني ينجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 17 من اللقاء.
وبهذا التعادل حافظ المنتخب الاسترالي على صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما العراق ثانياً بنقطتين.
وتضم المجموعة الثانية كل من العراق واستراليا والأردن والكويت.
وتحصل لاعب منتخب استراليا كوسيني ينجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 17 من اللقاء.
وبهذا التعادل حافظ المنتخب الاسترالي على صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما العراق ثانياً بنقطتين.
وتضم المجموعة الثانية كل من العراق واستراليا والأردن والكويت.