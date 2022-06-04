انت الان تتابع خبر جريمة بشعة تهز النجف.. شابة تحرق زوجة أبيها! (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر محلي، لـ الخليج 365، اليوم السبت، إن "امرأة خرساء تعرضت للضرب على رأسها من قبل ابنة زوجها، ثم قامت بحبسها داخل غرفة واشعلت النار فيها".

وأضاف المصدر، أن "المرأة توفيت بعد مضي أيام على حرقها".



في السياق، أشار شقيق الضحية، في حديث لـ الخليج 365، إلى أن المشكلة تعود إلى "خلاف أثير حول موضوع عائلي مرتبط بتصرفات بنت الزوج مما أدى إلى حدوث شجار قوي بينهما فقامت البنت بضربها وحرقها مباشرة"، مبيناً أن بنت الزوج تبلغ من العمر 22 عاماً وهي متزوجة لكنها تعيش في منزل والدها بسبب خلافات بينها وبين زوجها.

وطالب شقيق الضحية، بـ"التحقيق العاجل وإنصاف شقيقته".