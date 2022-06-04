حريق داخل شركة في البصرة.. الدفاع المدني يتدخل وينتشل جثة (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية متخذة لشركة صيرفة مكونة من ثلاثة طوابق مغلفة بالأليكبوند مخالفة لتعليمات السلامة في منطقة شارع الجزائر مركز محافظة البصرة".وبينت، أنها "دفعت بأكثر من خمس فرق إطفاء إضافة إلى عجلة السلم حتى أتمت تطويق النيران التي انتشرت سريعاً في واجهة البناية نتيجة استخدام ألواح تغليف والتي تعد من المواد المخالفة لقانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 إذ إنها تشتعل وتساعد على انتشار "التي أن" بسرعة كبيرة وهي تقع ضمن المخالفات التي سجلتها مديرية الدفاع المدني وأخطرت ملاك البناية بإزالتها في وقت سابق".

وأضافت المديرية، أنه "أتمت فرق المشاركة عمليات الإخماد والتبريد من أربعة محاور وعثرت على جثة مواطن فارق الحياة نتيجة الحادث تم نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية فيما طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في البناية بادئ الأمر".