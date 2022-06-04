شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أفريقى مشارك فى منحة "ناصر للقيادة الدولية" يلتقط سيلفى مع رئيس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شاب من الوفود الإفريقية المشارك فى منحة "برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية"، الدفعة الثالثة، على التقاط صورة "سليفى"، مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال زيارة 150 شابا وفتاة من قارات "أفريقيا - آسيا -أوروبا- أمريكا"، في مقر مجلس الشيوخ.



سليفي الشاب الأفريقي مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

واستقبل مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمقر المجلس، الوفود المشاركة في منحة" برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية "-الدفعة الثالثة -تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب "، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 150 شابا وفتاة من قارات "أفريقيا - آسيا -أوروبا- أمريكا "، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وقام الوفد بجولة تفقدية في المجلس حيث زار المتحف والقاعة الرئيسية لمجلس النواب والمكتبة المركزية للمجلس.