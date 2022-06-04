في الهند.. مصرع 6 أشخاص بانفجار مصنع كيماويات

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 4:09 مساءً

مصرع 6 على الأقل بانفجار مصنع كيماويات في الهند

قال مسؤول في الشرطة إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في انفجار اليوم السبت في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ لرويترز إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي.

وتابع سينغ قائلا “عمليات الإنقاذ جارية”. وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

نقل رئيس وزراء الاتحاد يوجي أديتياناث تعازيه إلى العائلات الثكلى، حسبما ذكر مكتبه في تغريدة باللغة الهندية.

وجاء في تغريدة على تويتر: “وجه رئيس الوزراء مسؤولي إدارة المنطقة بالذهاب إلى الموقع والإشراف على إجراءات الإنقاذ والإغاثة وتقديم كل مساعدة ممكنة للضحايا وعائلاتهم”.

والحوادث الصناعية متكررة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللائمة فيها على أشخاص لا يبالون بتطبيق معايير السلامة وكذلك لنقص عمليات التفتيش من جانب مسؤولي الحكومة.