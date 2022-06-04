إسرائيل تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن إسرائيل اعتقلت اليوم السبت أربعة صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض على أربعة مشتبه بهم بعد أن انحرف قاربان فلسطينيان عن منطقة الصيد المحددة في شمال قطاع غزة، “في انتهاك للقيود الأمنية”. وأضاف أن البحرية أطلقت النار على القاربين عندما لم يستجيبا لتعليمات بالتوقف.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين في القطاع لرويترز إن ثلاث هجمات إسرائيلية على الأقل استهدفت صيادي الأسماك في غزة اليوم السبت وكلها داخل منطقة الصيد المسموح بها.

وأضاف أنه في إحدى هذه الهجمات، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي على قارب مما أدى إلى إصابة اثنين من الأربعة الذين كانوا على متنه ونُقلا إلى المستشفى لاحقا. وتابع قائلا إنه في واقعة أخرى استولت القوات الإسرائيلية على قارب صغير بعد اعتقال الصيادين اللذين كانا على متنه.

وقال عياش ” في الأسابيع الماضية رصدنا العديد من الانتهاكات ضد الصيادين في داخل المنطقة المسموح بها”.

يعتبر صيد الأسماك من أكبر قطاعات الأعمال في الجيب الساحلي الذي يقطنه حوالي 2.3 مليون فلسطيني.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متعللة بمخاوف أمنية. ولا يُسمح للقوارب بتجاوز حد ثابت إلى الشمال باتجاه إسرائيل، وتفرض مصر حدودا مماثلة في الجنوب الغربي.