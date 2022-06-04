في بريطانيا.. تأهب أمني في ساحة الطرف الأغر في لندن بسبب طرد “مشبوه”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 2:32 مساءً

أخلت الشرطة البريطانية اليوم السبت لفترة وجيزة ساحة الطرف الأغر في لندن والقريبة من مكان ستقام فيه احتفالات في وقت لاحق بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

جاء الإخلاء بعد تقارير عن وجود سيارة مريبة، لكن الشرطة قالت لاحقا إن حالة التأهب الأمني انتهت.

وأفادت على تويتر أنه “جرى تفقد الأمر وبعد التحرك الذي قامت به الشرطة، لم يعد لدينا سبب لمزيد من القلق. لم يكن الأمر مرتبطا بالإرهاب”.

وذكر متحدث باسم الشرطة في وقت سابق أن عمليات تفتيش كثيرة تجري في المنطقة التي تقع على مقربة من مكان سيقام فيه حفل موسيقي خارج قصر بكنجهام في وقت لاحق اليوم.

من ناحية أخرى، وجهت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، رسالة إلى الشعب قبل ساعات من الاحتفال بيوبيلها البلاتيني (الذكرى السبعين لجلوسها على العرش)، قائلة إنها “تتطلع إلى المستقبل بثقة وحماس”.

وبحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، قالت الملكة في رسالتها التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “شكراً لكل من شارك من جمع أفراد المجتمع والعائلات والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبلي البلاتيني، في المملكة المتحدة وعبر الكومنولث. أعلم أنه سيتم صنع الكثير من الذكريات السعيدة خلال هذا الحدث”.

وأضافت: “آمل أن توفر الأيام المقبلة فرصة للتفكير في كل ما تم تحقيقه خلال السبعين عاماً الماضية، ونحن نتطلع إلى المستقبل بثقة وحماس”.