شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحذر من أزمة غذاء في ظل حصار الموانئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت أوكرانيا من أن الطرق البديلة لتصدير الحبوب لن تكون كافية لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، حيث تواصل روسيا حصارها لموانئ البلاد على البحر الأسود.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، قالت أوكرانيا إن قواتها استعادت بعض الأراضي في مدينة رئيسية بمنطقة لوهانسك، حيث أحرزت روسيا تقدما مؤخرا، وذلك بعد مرور مئة يوم على بدء غزو الرئيس فلاديمير بوتين للبلاد.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الطرق البديلة لتصدير الحبوب من البلاد لن تكفي لتحل محل موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا، محذرا من نقص حاد في الغذاء العالمي، وأضاف: "لن تغطي كل أنشطتنا حتى 20?? مما يمكننا القيام به عبر موانئ البحر الأسود".