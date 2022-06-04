كوريا الشمالية تسجل 79100 إصابة جديدة بأعراض الحمى (أ ف ب).

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أعلنت ظهور أعراض الإصابة بالحمى على 79100 شخص آخرين وسط أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا في البلاد.

وتخوض الدولة المعزولة معركة ضد كوفيد-19 منذ أن أعلنت حالة الطوارئ وفرضت إغلاقاً على مستوى البلاد الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية والغذائية.

وقالت الوكالة نقلاً عن بيانات حكومية إن العدد الإجمالي لمرضى الحمى في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل نيسان اقترب من أربعة ملايين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل حالة جديدة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الوباء أظهر علامات على الانحسار بعد أن تجاوزت الأرقام اليومية لحالات الحمى 390 ألفا قبل أسبوعين.