الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 84 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 68 حالة للشفاء، دون تسجيل وفيات جديدة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 882 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

