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الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 84 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 68 حالة للشفاء، دون تسجيل وفيات جديدة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 882 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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