الحشد يتصدى لتعرض 'داعشي' شمالي بغداد

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "قوة من الحشد الشعبي، صدت ظهر اليوم السبت، تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش، في قضاء الطارمية، شمالي بغداد".

ولم يذكر المصدر، المزيد من التفاصيل.

ويشهد قضاء الطارمية، بين الفينة والأخرى، نشاطاً لعناصر تنظيم داعش، إذ تستهدف تلك العناصر بعملياتها الإرهابية القوات الأمنية تارة، والمدنيين تارة أخرى.

