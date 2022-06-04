انت الان تتابع خبر الحشد يتصدى لتعرض 'داعشي' شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صدت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش، شمالي بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "قوة من الحشد الشعبي، صدت ظهر اليوم السبت، تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش، في قضاء الطارمية، شمالي بغداد".
ويشهد قضاء الطارمية، بين الفينة والأخرى، نشاطاً لعناصر تنظيم داعش، إذ تستهدف تلك العناصر بعملياتها الإرهابية القوات الأمنية تارة، والمدنيين تارة أخرى.
ولم يذكر المصدر، المزيد من التفاصيل.
ويشهد قضاء الطارمية، بين الفينة والأخرى، نشاطاً لعناصر تنظيم داعش، إذ تستهدف تلك العناصر بعملياتها الإرهابية القوات الأمنية تارة، والمدنيين تارة أخرى.