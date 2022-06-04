شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تواصل اجتماعاتها الأسبوع الحالى لإنهاء موازنة 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 5 اجتماعات على مدار الأسبوع الحالى، حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأول المقرر انعقاده الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

كما ستنظر في جلساتها، مناقشة مشروع الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022/2023، وتناقش في اجتماعا آخر موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022/2023 .

فيما تواصل اللجنة اجتماعها الإثنين، لمناقشة مشروع الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2022/2023، كما تناقش موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2022/2023 .