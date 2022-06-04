شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل الشباب المشارك فى منحة "ناصر للقيادة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب، بمقر المجلس، الوفود المشاركة في منحة" برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية "-الدفعة الثالثة -تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب "، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 150 شابا وفتاة من قارات "أفريقيا - آسيا -أوروبا- أمريكا "، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وقام الوفد بجولة تفقدية في المجلس حيث زار المتحف والقاعة الرئيسية لمجلس النواب والمكتبة المركزية للمجلس.



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل الشباب المشارك في منحة ناصر للقيادة الدولية (1)



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل الشباب المشارك في منحة ناصر للقيادة الدولية (2)



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل الشباب المشارك في منحة ناصر للقيادة الدولية (3)