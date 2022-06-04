شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسترد مجموعة من القطع الأثرية المهربة في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم السفير المصري لدى سويسرا مجموعة من القطع الأثرية المهربة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة من سويسرا .

وقالت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صحفي اليوم ، إنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات إعادة القطع الاثرية المهربة إلى البلاد، بعد أن تسلمها السفير وائل جاد، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021 الماضي .

وكشفت الوزارة عن زيارة وفد فني مصري من وزارة السياحة والآثار إلى سويسرا خلال الفترة من 29 مايو إلى أول أمس الخميس.

ولفتت الوزارة أن برنامج الزيارة تضمن عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بمشاركة ممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة المعنية، لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاتجار غير المشروع في الآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.