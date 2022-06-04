04 يونيو , 2022
أول رحلة لحجاج الخارج تصل المدينة المنورة قادمة من إندونيسيا (أ ف ب).
وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم (السبت)، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من إندونيسيا، على متنها 358 حاجاً وحاجة.
وكان في استقبال ضيوف الرحمن في المطار وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات.
وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم.
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