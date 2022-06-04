زيلينسكي في اليوم المائة من الغزو الروسي: أوكرانيا ستنتصر

03 يونيو , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، أن بلاده ستنتصر في مقطع فيديو نُشر على «إنستغرام»، في اليوم المائة من الغزو الروسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال: «النصر سيكون حليفنا»، في مقطع الفيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال، وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا، ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك. وأضاف: «ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مائة يوم».
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