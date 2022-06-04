اخبار العالم

رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-04 | 12:56

رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال

1,683 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة
أعلن الإسباني جيرارد بيكيه مدافع وزوجته الكولومبية المغنية شاكيرا انفصالهما بشكل رسمي اليوم السبت في بيان مشترك.
وقال جيرارد وشاكيرا في بيان مقتضب: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرًا لتفهمكم".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا