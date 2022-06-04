رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال

وقال جيرارد وشاكيرا في بيان مقتضب: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرًا لتفهمكم".