انت الان تتابع خبر رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-04 | 12:56
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الخليج 365 - رياضة
أعلن الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته الكولومبية المغنية شاكيرا انفصالهما بشكل رسمي اليوم السبت في بيان مشترك.
أعلن الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته الكولومبية المغنية شاكيرا انفصالهما بشكل رسمي اليوم السبت في بيان مشترك.
وقال جيرارد وشاكيرا في بيان مقتضب: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرًا لتفهمكم".