كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسمح باستخدام تكسي دون سائق

وأعطى مجلس كاليفورنيا للشؤون العامة الموافقة بالإجماع لصالح شركة "كروز" المملوكة لشركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز"، لإطلاق خدمة سيارات الأجرة دون سائق.

وأصدر المسؤولون الموافقة على الرغم من القلق المتعلق بالأمان نتيجة عدم قدرة سيارات شركة "كروز"على السماح بصعود ونزول الركاب في الأماكن المخصصة، ما يتطلب من مركباتها أن تقف في صف ثان على مسارات الطريق.



وتتألف الخدمة مبدئيا من 30 سيارة كهربائية، مخصصة لنقل الركاب في الأماكن الأقل ازدحاما في مدينة سان فرانسيسكو، من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا، بشرط عدم وجود ضباب أو مطر.

وتحد هذه الشروط من احتمالات تسبب السيارات الذاتية القيادة بضرر للملكيات أو إصابات أو وقوع ضحايا، ويستطيع المسؤولون أيضا تقييم عمل التقنية قبل إطلاقها بالكامل والسماح لها بالتوسع.